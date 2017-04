Na quarta-feira, 5, a Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba abriu processo seletivo para contratação de 125 médicos. As vagas emergenciais são para médicos UBS 24h nas seguintes especialidades: clínico geral, pediatra, ginecologista, psiquiatra e ortopedista.

“Estamos trabalhando para melhorar a saúde de Carapicuíba, arrumando a casa e implantando uma gestão técnica. É muito importante ampliar o número de médicos nas unidades de saúde para melhorar o atendimento à população”, afirma o prefeito Marcos Neves.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no departamento de Recursos Humanos, das 9h às 16h, na Av. Presidente Vargas, nº 280 – Vila Caldas até o dia 18 de abril.

O edital completo do processo seletivo 02/2017 está disponível no site www.carapicuiba.sp.gov.br.

Além do novo processo seletivo, a atual administração de Carapicuíba já convocou 40 profissionais da saúde do concurso 01/2015 nos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem.