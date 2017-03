A Prefeitura de Itapevi abrirá processo seletivo simplificado para contratação de três vagas para trabalhar na assistência social do município. As vagas são para os cargos de coordenador (1) e psicólogo (2).

A contratação será feita por CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) e temporária, com prazo contratual de 24 meses. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia nos dias 27, 28 e 29 de março.

Cargos

O profissional selecionado para o cargo de coordenador irá atuar Serviço e Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa Porto Seguro)

Para concorrer, é preciso ter graduação em pedagogia, psicologia ou serviço social, registro no conselho de classe e comprovante de habilitação. Com carga horária de 40 horas semanais, o salário será de R$ 5.760,00.

Para disputar os cargos de psicólogo, é necessário ter graduação em psicologia, registro no conselho de classe e comprovante de habilitação. A remuneração será de R$ 16,98 por hora, com total semanal de até 30 horas.

Uma vaga de psicólogo será destinada à Casa Porto Seguro e uma vaga ao CREAS (Centro de Referência Especializada e Assistência Social).

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas nos dias 27, 28 e 29 de março, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia (Av. Presidente Vargas, 405 – Nova Itapevi). O horário de atendimento é das 8h às 17h.

No ato da inscrição é preciso apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

– Documento de identidade;

– CPF

– Título de eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação)

– Quitação com a obrigação militar (masculino);

– Diploma de curso de Nível Superior de acordo com a exigência do cargo

– Currículo.

Processo seletivo

A seleção dos profissionais será dividida em duas fases: avaliação curricular e entrevista.

O resultado da primeira fase será publicado no dia 31 de março no Diário Oficial de Itapevi, disponibilizado no site da Prefeitura de Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br).

Todos os classificados nesta etapa serão convocados para a fase de entrevistas. A classificação final deve ser divulgada no dia 7 de abril, também no Diário Oficial do Município.

A homologação está prevista para o dia 13 de abril.

Para saber mais sobre o processo seletivo, consulte o edital no site da Prefeitura e na edição 428 do Diário Oficial do município.