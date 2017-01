A Prefeitura de Itapevi solicitou ao Exército reforços para combater o Aedes aegypti, mosquito da dengue, zika vírus e febre chikungunya, entre outras doenças, e estabelecer ações preventivas no município.

O pedido foi feito nesta terça-feira, 24, pelo prefeito Igor Soares (PTN) ao tenente-coronel, Marcelo Paiva, do 20º GACL (Grupo de Artilharia de Campanha Leve), durante encontro no Grupamento Raposo Tavares, em Barueri. Também participaram da reunião o major, Anderson Iwamoto, e o tenente, Francisco Gamboa.

Aos oficiais, o prefeito afirmou que o Exército poderia colaborar na conscientização da população e em ações de prevenção no município, como colocação de telas em caixas d’água.

Itapevi tem aproximadamente 50 mil residências para visitação, segundo o prefeito.

O tenente-coronel se comprometeu a consultar a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel de Caçapava, a quem GACL é subordinado, para analisar a possibilidade de disponibilizar tropas para Itapevi.

“Faremos o possível para combater a dengue em todo o país e olharemos para Itapevi com carinho”, disse. O Exército já possui um termo de cooperação junto ao Ministério de Saúde e atende as cidades de Pirapora do Bom Jesus e São Roque, segundo Paiva.

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do estado, Itapevi teve 35 casos de dengue autóctones (contraídos no município) em 2016.