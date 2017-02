Prefeitura de Cotia abre vagas em 14 cursos profissionalizantes gratuitos

Em Cotia, estão abertas as inscrições para 14 cursos profissionalizantes disponibilizados pela Secretaria de Trabalho e Emprego. O objetivo desta iniciativa é capacitar a mão de obra de quem mora na cidade e auxiliar na inserção no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) até o dia 1º de abril. O início das aulas está previsto para 6 de abril. As turmas serão formadas por até 30 alunos, que poderão escolher o período entre manhã, tarde ou noite.

Entre os cursos disponíveis estão informática básica, almoxarife, porteiro, recepcionista, design gráfico e assistente administrativo.

As inscrições podem ser feitas no PAT Cotia (Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco) ou no PAT Caucaia (Rua Luiz Sacramento, 624, Sub Prefeitura de Caucaia do Alto).

Mais informações: 4243-7666 ou 4242-3215 (Caucaia)