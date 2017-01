A dívida da prefeitura de Itapevi ultrapassa os R$ 40 milhões, de acordo com levantamento preliminar divulgado pelo prefeito Igor Soares (PTN).

Com a situação financeira delicada, o município chegou a sofrer com falta de combustível para ambulâncias e viaturas da Guarda Municipal, de acordo com o atual prefeito. Além disso, o salário do funcionalismo correu o risco de não ser pago em dia.

“Já resolvemos a questão do fornecimento de combustível à prefeitura e as viaturas da guarda e as ambulâncias estão circulando normalmente”, declarou Igor Soares.

“Aos funcionários públicos, garanto que não mediremos esforços para pagar todo salário em dia, sempre no quinto dia útil do mês”.

O orçamento previsto da prefeitura de Itapevi para este ano é de R$ 631,7 milhões.