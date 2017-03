A prefeitura de Jandira firmou um acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e assinou convênio para implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Com a medida, inaugura-se nova fase na tramitação de processos da administração, com a substituição do papel por meios eletrônicos em toda a comunicação dos processos administrativos internos.