O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), autorizou, nesta terça-feira, 24, a contratação da empresa Dimep para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto com identificação biométrica, que estão em fase de implantação na administração municipal.

O novo sistema tará mais rigor no controle de entrada, saída e carga horária dos servidores, de acordo com a administração municipal. Além disso, ajuda a combater irregularidades, como fantasmas no funcionalismo.

De acordo com o prefeito, o controle de ponto dos servidores por biometria trará “maior controle do serviço público e a eficiência na gestão”.

O prazo para a implantação da biometria é de seis meses, de acordo com a administração municipal.