Prefeitura de Osasco entrega urbanização gradual no Santa Maria

“Favela do Limite”// Obra beneficia famílias que viviam em situação precária

Centenas de famílias foram beneficiadas pela urbanização gradual da área Santa Maria 2 (SM2), mais conhecida como “Favela do Limite”, no bairro Santa Maria, entregue pela Prefeitura de Osasco no sábado, 25.

“Já tinha visto muitos locais difíceis que passavam o córrego ao lado das residências, mas aqui o esgoto passava dentro das casas e as pessoas passavam em tábuas colocadas no chão. A entrega dessa obra é só um passo, temos muito o que avançar no bairro”, disse o prefeito Jorge Lapas (PDT).

No local residiam 300 famílias em área de risco e em condições insalubres, que foram removidas e atualmente estão no Bolsa Aluguel e cadastradas em programas habitacionais. Com isso, foi possível realizar obras de abertura de ruas, implantação de abastecimento de água potável, coleta de esgoto, pavimentação de vielas, canalização do córrego, entre outras ações.