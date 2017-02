A prefeitura de Osasco firmou um contrato de R$ 5,2 milhões om a Fundação Para o Remédio Popular (Furp), do governo do estado, por meio do programa Dose Certa, para o fornecimento de remédios à rede municipal pelo período de um ano.

“Os medicamentos na nossa cidade estavam faltando muito. Autorizamos a contratação para não faltar itens essenciais para nossa saúde pública, para atender de um modo geral a população”, afirmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN).

“Não vai faltar mais medicamentos em nossa rede”, diz secretário de Saúde

O secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, explica sobre o novo contrato com a Furp e diz que outras contratações estão sendo feitas para a rede municipal de Saúde.

“A Furp é um dos nossos fornecedores de medicamentos, tem outros. Tivemos de refazer todos os processos licitatórios, já que existiam vícios, e fizemos [novos contratos] com a iniciativa privada e o governo do estado”, declarou.

“Muitos medicamentos já recebemos, essa semana já começou a normalizar o serviço de medicamentos e até o final da próxima semana não vai faltar mais medicamentos em nossa rede”, completou José Carlos Vido.