Prefeitura diz que Bussab saiu para “coordenar projeto de comércio exterior”

Leia a íntegra da nota da prefeitura de Osasco sobre a saída de Alexandre Bussab da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (Sica):

O secretário informou ainda, que a decisão de deixar o governo se deu também em virtude da dificuldade em conciliar os negócios particulares junto as clínicas que administra, e que continuará se doando ao máximo para contribuir com o governo do prefeito Rogério Lins, bem como com a cidade de Osasco.

‘Agradeço ao prefeito, todos os secretários, vereadores e funcionários pela confiança. Continuarei trabalhando por Osasco por meio da minha experiência como empresário à frente deste projeto voltado ao comércio exterior que trará investimentos para a cidade’, disse Alexandre Bussab.”