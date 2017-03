Prefeitura e empresários debatem medidas para o desenvolvimento de Itapevi

A prefeitura de Itapevi promoveu nesta quinta-feira, 9, um encontro com empresários para discutir o desenvolvimento econômico de Itapevi. O evento foi realizado no ItaShopping, no Centro, e consistiu na realização de palestras para cerca de 50 pequenos, médios e grandes empreendedores da cidade e região.

“Ainda temos muitas áreas úteis na cidade para construção e o desenvolvimento de negócios. A maior área industrial da região, por exemplo, é em Itapevi. Queremos receber bem os novos empreendedores e aqueles já instalados e que geram emprego, renda e oportunidades de negócios”, disse o prefeito Igor Soares (PTN).

Um dos palestrantes foi o sócio-fundador do escritório ASA (Andrade Silva Advogados), David Andrade Silva, sobre o tema “Planejamento Tributário em Cenário de Recuperação de Economia”. “Estou positivamente impressionado pelo recado de proximidade transmitido pelo prefeito em relação à parceria entre o setor público e privado. É desta forma que caminharemos rumo ao desenvolvimento”, disse Silva.

Outro palestrante convidado foi Carlos Caixeta, mestre em Administração pela PUC-MG, e economista pela UFMG, que tratou do tema “Estratégia, Vendas e Liderança”.