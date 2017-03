Prefeitura deve entregar Pronto-Socorro do Parque Imperial ainda neste semestre

A Prefeitura de Barueri retomou a obra do Pronto-Socorro do Parque Imperial. Há dois anos os moradores do bairro e da região aguardam a entrega da nova unidade de saúde que acontecerá ainda neste semestre.

O novo Pronto-Socorro terá atendimento de medicação, inalação, curativo, ECG (eletrocardiograma), urgência adulto, observação, urgência infantil, observação infantil e área para ambulância. A população contará também com atendimentos nas áreas de odontologia, ginecologia, ortopedia, raio-x e farmácia 24 horas.

O prédio de quatro andares, vai atender a demanda de aproximadamente 30 mil pacientes por mês e oferecer estrutura administrativa e clínica completa com cerca de 50 servidores, entre eles, médicos de clínica geral e pediatras.”A população não pode mais esperar, portanto, vamos agilizar a entrega da unidade e focar na qualidade no atendimento prestado”, afirmou o médico Paulo Silas Reis, secretário de Saúde de Barueri.

O Pronto-Socorro do Parque Imperial está localizado na Rua Victor Wanderlei Zambrano com a rua José Martinho, próximo à Biblioteca Municipal Luiz Odair de Sousa.