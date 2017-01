Prefeitura nega abertura de concurso público com mais de 300 vagas

Divulgada por um site especializado em concursos públicos, a notícia de que a prefeitura de Itapevi planeja abrir processo seletivo mais de 300 vagas agitou os concurseiros da região nesta terça-feira, 17. No entanto, a prefeitura de Itapevi nega que planeje abrir um concurso público.

“Ao contrário do que está sendo veiculado, a prefeitura de Itapevi não está com inscrições abertas para concurso público. A informação que está circulando nas redes sociais, inclusive no whatsapp, é falsa”, esclarece a administração municipal de Itapevi.

De acordo com a prefeitura, “não há previsão para a realização de concursos públicos, até mesmo por conta das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município”.

Na Justiça

A administração municipal diz que usará das vias judiciais para coibir a notícia falsa veiculada pelo site e esclarece ainda que “quando houver a possibilidade de fortalecer o quadro de servidores, a Prefeitura de Itapevi informará a população por meio de seus canais oficiais de comunicação”.