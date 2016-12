Prêmio Barueri de Literatura 2016 divulga vencedores

A Comissão Julgadora definiu os ganhadores do Prêmio Barueri de Literatura 2016, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, a fim de incentivar a produção literária e a leitura.

Na edição 2016, o presidente da Comissão Julgadora, Cláudio Willer, informou que foi escolhida “apenas uma menção honrosa nas categorias residentes”.

De acordo com a comissão, os concorrentes não alcançaram o nível de concursos anteriores. “Em contrapartida, sobraram nos três volumes de prosadores não residentes. Foi um concurso mais difícil de julgar, desta vez. Mas a imprevisibilidade faz parte”, conclui Willer.

A cerimônia de entrega de premiação acontecerá no dia 1º de dezembro, às 10 horas, no Complexo Cultural – Biblioteca Eny Cordeiro, Casa do Ler e Museu Municipal, no Jardim Belval.

Lista de ganhadores

POESIA INFANTO JUVENIL

1. Florescência Vermelha – Gustavo de Souza Máximo

2. Matérias de amor – Emily Iaritsa da Silva

3. O que nos foi preciso – Marco Antônio Dias Ferreira

4. Nova ordem mundial (menção honrosa) – Felipe Eduardo de Araújo Cassanho

CONTO INFANTOJUVENIL

1. Como o Peter Pan – Laura Rodrigues Gonçalves

2. Luz – Felipe Eduardo de Araújo Cassanho

3. Meus olhos fechados te acossam – Lucas Ferreira Alves

4. Caí de um penhasco (menção honrosa) – Millena de Jesus Alves

POESIA RESIDENTES ADULTOS

1. A festa não acabou – José Roberto Luccas

2. O rio e a lagoa – Miguel Rodrigues da Silva Junior

3. Quinze minutos – Douglas Santos Trindade

4. Pulei o passado (menção honrosa) – Sebastião Mariano Filho

CONTO RESIDENTES ADULTOS

1. Bonsais – Alexandre Spinelli Ferreira

2. Poça – José Roberto Luccas

3. Samba Ilustrado – Cauê André Palma Rigamonti

4. A gratidão de um malabarista (menção honrosa) – José Vieira Maciel Borges

POESIA NÃO RESIDENTES

1. Fado – Cefas de Carvalho Silva

2. Roma Vali – Marcio Davie Claudino da Cruz

3. Poema mole – Icaro Ferraz Vidal Junior

4. À deriva (menção honrosa) – Tatiana Alves Soares Caldas

5. A incursão fortuita de Ouroboros (menção honrosa) – Antonio Ailton Santos Silva

CONTO NÃO RESIDENTES

1. Quentura – Paulo Sergio dos Santos Sena

2. Até que a morte nos reúna – Tito Prates da Fonseca Brandão

3. Baronesa – Alair Alves de Carvalho

4. A casa sem rangidos (menção honrosa) – Roberto Klotz

5. O velório do Sr. Orvilio (menção honrosa) – Tiago Raul Feijó Silva