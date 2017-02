Prêmio Inezita Barroso de música caipira está com inscrições abertas

Até o dia 17 de fevereiro, é possível realizar indicações de personalidades que se destacaram pela contribuição com a música caipira de raiz, ou qualquer outra forma de arte popular para a 1° edição do Prêmio Inezita Barroso.

O reconhecimento vem do Projeto de Resolução 31/2015, de autoria do deputado Marcos Martins (PT). A premiação que acontecerá no dia 22 de maio, vai conceder estatueta e diploma entregue pelo presidente da casa, Fernando Capez (PSDB).

As indicações são realizadas por escrito e protocoladas junto à Secretaria de Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera das 12h Às 20h. Também é possível realizar a indicação pelo e-mail cec@al.sp.gv.br, com um breve histórico de cada indicado.

Inezita Barroso

Ignez Magdalena Aranha de Lima foi cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora e apresentadora de rádio e televisão. Recebeu o troféu Roquette Pinto como melhor cantora de rádio; o prêmio Guarani de melhor cantora em disco, além do prêmio Saci de Cinema. Em 2003, foi condecorada com a medalha Ipiranga e recebeu o título de comendadora da música raiz.