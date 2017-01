A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, visitou na quarta-feira, 11, a AACD Osasco, no Jardim Piratininga, zona Norte.

Ela foi recebida pelo presidente da unidade, Roberto Nerguisian, para uma reunião com a mesa-diretora, com o objetivo de entender o funcionamento da instituição e a parceria com a Prefeitura de Osasco, por intermédio da Secretaria de Saúde.

Durante o encontro foram abordados diversos temas e ações desenvolvidas pela empresa, inclusive o projeto “Bebê de Risco”, parceria da AACD Osasco com à Maternidade Municipal Amador Aguiar, que há mais de cinco anos realiza atendimento preventivo em bebês que nasceram com algum problema que possa gerar atraso no desenvolvimento.

O trabalho é preventivo e inicia logo que o recém-nascido recebe alta da maternidade. A pauta abordou ainda o atraso de cinco meses no repasse de verbas por parte da prefeitura à entidade.

A AACD Osasco atualmente passa por dificuldades financeiras e corre o risco de encerrar esse serviço.

Um dos maiores desafios, segundo Nerguisian, está na captação de recursos e pessoas que queiram colaborar financeiramente para a manutenção da associação e dar continuidade aos atendimentos de reabilitação física, amputações, destrofia neurológica, paralisia cerebral, sequelas diversas, lesão medular, entre outros, aos diversos pacientes, moradores de Osasco e de outros 15 municípios.

“Me sensibilizo com a atual situação econômica da AACD. Vamos analisar e regularizar essas pendências”, comentou a primeira-dama.

Centro de Reabilitação

Aline aproveitou a ocasião para conhecer o Centro de Reabilitação Lázaro de Mello Brandão, a Oficina Ortopédica, que fabrica próteses e órteses, o Centro de Terapias e Pilates e o Bazar Permanente, que dispõe de produtos novos e usados à venda por um baixo custo e aberto à população de segunda a sexta-feira, no horário comercial.

Também participaram da reunião, a supervisora institucional, Cristina Mara, a analista de Marketing, Aline Neres, e a neuropediatra, doutora Alessandra Russo.

A AACD Osasco fica na rua Getúlio Vargas, 1.150, Jd. Piratininga. Mais informações: 3604-5144.