A primeira fase da canalização do Córrego do Baronesa, na confluência das avenidas Lourenço Belloli com Presidente Médici, na zona Norte de Osasco está finalizada. O prefeito Jorge Lapas (PDT) esteve no local na sexta-feira, 16, para verificar o término do recapeamento asfáltico entre a rua Luis Gatti e a avenida Presidente Médici.

De acordo com a administração municipal, a obra de canalização do Baronesa é uma das maiores em andamento na cidade no que tange o combate às enchentes e inundações na região. Tal intervenção neste trecho já ameniza os impactos causados pelas fortes chuvas, diz a prefeitura.

Urbanização

A canalização conta com a construção de uma galeria de águas pluviais medindo 10 metros de largura por 2,5 metros de altura e faz parte do projeto de Urbanização Integrada do Jardim Santa Rita, desenvolvido pelas secretarias municipais de Habitação e de Serviços e Obras.