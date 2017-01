É muito comum diminuir o número de doadores de sangue no período de férias, é o que revela a Fundação Pró Sangue. Com isso, o estoque tende a reduzir. Por conta disso, a Fundação convoca a população para doar, principalmente os candidatos do tipo O positivo, O negativo e A negativo.

Um dos postos de doação fica no Hospital Regional de Osasco, em Presidente Altino, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 8h às 16h.