A assessoria da Sabesp emitiu nesta terça-feira, 10, nota para esclarecer que os problemas na calçada da avenida Celeste, em Carapicuíba, mostrados em matéria publicada na segunda, 9, não são relacionados às redes da companhia.

“Em relação à reportagem ‘Página denuncia ‘terremoto’ em calçada de Carapicuíba’ publicada pelo Visão Oeste ontem, dia 9 de janeiro, a Sabesp informa que o afundamento da calçada ocorreu após as fortes chuvas do dia 18 de dezembro”, diz a nota da companhia.

“Não há nenhuma relação com as redes de distribuição de água e de coleta de esgotos da companhia. As tubulações da Sabesp operam normalmente, conforme constatado em vistoria realizada no local em 21 de dezembro passado”, continua o texto.

Nesta terça-feira, 10, a empresa enviou uma equipe para uma nova inspeção e foi novamente constatado que não há problemas com as redes da Sabesp, afirma a empresa.

Prefeitura

A situação precária da calçada da avenida Celeste havia sido denunciada pela página Carapicuíba Nua e Crua.

Funcionários da prefeitura iniciaram manutenção no local nesta terça.

Questionada desde segunda-feira, 9, a assessoria da prefeitura não deu retorno às perguntas sobre o assunto enviadas pela reportagem até a publicação desta matéria.