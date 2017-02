Com 14,7 mil inscritos, o processo seletivo da prefeitura de Osasco para a contratação de 160 professores substitutos é mais concorrido que o curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP), um dos vestibulares mais disputados do país.

O processo seletivo contratará 80 docentes na modalidade desenvolvimento infantil I e mais 80 para a educação básica I. No primeiro caso, são 6,8 mil inscritos, uma disputa de 85 candidatos por vaga. Já no segundo caso, o número sobe para 7.997, aumentando a disputa para 99,9 concorrentes por cargo.

De acordo com a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), esse ano, o curso de Medicina em Ribeirão Preto foi o mais concorrido, com 71,93 candidatos/vaga. A graduação em Medicina no campus da Capital teve 63,04 candidatos/vaga.

Se for considerado o número total de inscritos nos dois cargos do processo seletivo para professor em Osasco e o total de vagas, a média é de 92,48 candidatos por vaga.

As inscrições para o processo seletivo no município foram encerradas no dia 26 e as provas serão aplicadas no dia 5 de fevereiro.

Para os professores de desenvolvimento infantil I, o salário será de R$ 10,74 por hora, com 31 horas semanais, cerca de R$ 1,3 mil por mês. Para os da educação básica, o vencimento vai ser R$ 12,82 por hora, com 21 ou 27 horas semanais, totalizando aproximadamente R$ 1 mil ou 1,4 mil mensais.

O contrato de trabalho terá prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por até outros 12 meses.