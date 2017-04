Processo seletivo deve abrir vagas para “serviço geral, ajudante e agente de trânsito”, diz prefeito

Após o adiamanto do lançamento do processo seletivo que havia sido anunciado para esta terça-feira, 5, “por questão burocrática”, o prefeito de Osasco Rogério Lins (PTN) disse que há defasagem em cargos como “serviço geral, ajudante e agente de trânsito” e que as vagas devem ser publicadas na sexta-feira, 7, na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo).

O prefeito falou sobre o tema após ser questionado pelo Visão Oeste durante o evento de entrega de dez ambulâncias para o município, que ocorreu em frente à prefeitura.

Segundo ele, o processo seletivo “é extremamente necessário”, pois “são varias funções aqui na prefeitura que estão defasadas”, além das citadas por ele.

Ele afirma que “a gente herda vários problemas administrativos e funcionais da gestão anterior e o processo seletivo visa corrigir essa deficiência”.

Sobre o número de vagas, Lins não sabe definir ainda, “mas são muitas funções e várias vagas em cada função”.

“É sempre previsão”

O secretário de Administração de Osasco, Sergio Di Nizo, também questionado sobre o processo seletivo, afirmou que a data “é sempre previsão, nada de concreto”. Ele disse que “estão tomando todos os cuidados jurídicos” e que “isso demanda tempo”.

Di Nizo afirmou ainda que administração está tomando cuidados para “não acontecer o que aconteceu no passado (na gestão anterior), publica [o edital do processo seletivo] de qualquer forma e o Ministério Público intervém e acaba cancelando. Então, a gente está tomando todos os cuidados”.