Processo seletivo na prefeitura de Osasco ainda não foi publicado

Após o prefeito Rogério Lins (PTN) anunciar, em vídeo ao vivo na sexta-feira, 31, que a prefeitura pretende realizar um processo seletivo para “para a contratação de diversos profissionais já nos próximos dias”, a abertura da seletiva ainda não foi publicada nesta terça-feira, 4, data prevista por ele.

A edição desta terça da Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo) não traz nenhuma informação sobre processo seletivo no município.

Sexta ou terça

Na sexta, Lins havia declarado (veja no minuto final do vídeo abaixo): “Se não acontecer a publicação [do processo seletivo] nesta sexta-feira (dia 31, o que não ocorreu) vai acontecer a publicação na terça-feira (dia 4, o que também não ocorreu)”.