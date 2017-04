O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), fez questão de negar que o processo seletivo que a prefeitura de Osasco pretende abrir para preencher vagas administrativas e operacionais em diversas áreas, segundo ele, não será utilizado para preencher indicações políticas.

Nas redes sociais, internautas têm reclamado de que isto teria ocorrido em seletivas realizadas por gestões anteriores e temem que a situação se repita.

“Não quero que [o processo seletivo] dê a impressão de que a gente está fazendo um processo seletivo, como é informado aí, sobre processos que aconteciam, onde entram pessoas que tenham um conhecimento diferenciado na administração. Aqui é tudo com prova, com muita transparência e o que for exigência do Ministério Público ou do poder judiciário, nós vamos acatar”, disse Rogério Lins na tarde desta quarta-feira, 26.

Explicações para a demora

O prefeito de Osasco também explicou os motivos para a demora na abertura do processo seletivo. A seletiva foi anunciada no fim de março, com previsão inicial de que fosse publicada no início de abril, o que ainda não ocorreu. O número exato de vagas e para quais cargos serão abertas ainda não foi divulgado.

“A gente está tendo várias discussões com nosso departamento jurídico e com o Ministério Público, porque existem Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) que foram assumidos na gestão anterior. Cada processo seletivo que a gente vai estabelecer, a gente tem que despachar com o Ministério Público, eles fazem apontamentos”, explicou o prefeito.

“Nunca houve, em governos anteriores, processos seletivos com provas, e nossos processos são com provas. Tudo é fruto de muita discussão com o Ministério Público, porque isso, além de suprir a nossa necessidade, além de a gente precisar de serviços operacionais e outras funções administrativas, é tudo dentro da legalidade e com a maio transparência possível”, continuou.