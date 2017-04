Prevista para esta terça-feira, 11, a publicação do processo seletivo que a prefeitura de Osasco está para abrir com diversas vagas, segundo o prefeito Rogério Lins (PTN), teve novo adiamento. Agora, a expectativa é que o edital da seletiva seja publicado na noite desta quarta-feira, 12, de acordo com a assessoria da prefeitura.

A publicação deve ocorrer na próxima edição da Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo), cujas edições podem ser acessadas neste link.