O programa Fala a Verdade da TV Osasco, apresentado nesta quarta, 8, por Nilson Martins e Gurupy Martins falou da crise do Centro Universitário FIEO (Unifieo). Há seis meses, a instituição não paga os salários do professores, que em novembro do ano passado iniciaram uma greve.

Demissões

Nesta semana, o Fieo demitiu 104 docentes por justa causa, de acordo com base no artigo 482 da CLT.

A nova direção, composta por professores da universidade, pretende cortar funcionários por meio do Plano de Demissão Voluntária e reduzir o número de cursos.

Participaram da entrevista, os professores Antonio Carlos Roxo e Sandra Petroncare.

Confira o programa na íntegra: