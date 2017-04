Tramita na Câmara de Osasco um projeto de lei (PL) que institui a Semana do Imigrante Nordestino no calendário oficial da cidade. O PL 17/2017, de autoria do vereador Didi (PSDB), estabelece que a data seja celebrada na segunda semana de novembro. A proposta também prevê a realização de uma feira cultural em razão das celebrações.

“Diante do grande número de conterrâneos nordestinos hoje residindo ou trabalhando em Osasco e região, nada mais justo dedicarmos anualmente uma semana em nossa cidade para que esta valorosa comunidade de nordestinos divulgue suas raízes culturais, manifestadas, por exemplo, nas músicas, danças e tradições, com apresentações de talentos artísticos musicais e suas comidas típicas”, justifica Didi no projeto de lei.

A proposta está na Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara de Osasco.