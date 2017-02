Inaugurado pela prefeitura no ano passado, o Pet Parque de Osasco, primeiro do tipo na região, no Jardim Wilson, foi elogiado por quem tem animais de estimação. No embalo disto, tramita na Câmara de Osasco um projeto de lei que estabelece que as futuras praças e parques a serem construídos ou que sofrerem reformas no município, passarão a ter áreas para socialização de cães.

Vereadores devem decidir se mantêm ou derrubam veto

De autoria do vereador Alex da Academia (PDT), o projeto (PL 93/2013) foi vetado pelo ex-prefeito Jorge Lapas (PDT). Agora, os novos vereadores devem decidir se mantêm ou derrubam o veto.