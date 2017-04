As empresas de ônibus municipais de Osasco podem ser obrigadas a disponibilizar internet via Wi-Fi aos passageiros. É o que determina o projeto de lei 26/2017, de autoria do vereador Alex da Academia (PDT).

De acordo com a proposta, as empresas de ônibus teriam o prazo de um ano após a aprovação do projeto para disponibilizarem internet via Wi-Fi aos passageiros em metade da frota e 18 meses para se adequarem completamente à regra.

“A oferta de acesso gratuito à internet sem fio é uma ferramenta extremamente importante, que proporcionará uma maior conectividade em tempo integral, representando um atrativo para o uso do transporte público”, justifica o autor da proposta.

“A finalidade primordial da proposta é promover a inclusão digital, possibilitando a universalização do acesso à informação e a interação com os serviços públicos em geral”, completa Alex da Academia.