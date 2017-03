Após o Hospital Antonio Giglio e da UPA Centro, a prefeitura de Osasco planeja repassar para uma Organização Social (OS) a gestão de Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorros.

Na sexta-feira, 24, o prefeito Rogério Lins (PTN) anunciou que pretende repassar para ser gerido por OS os PSs do Santo Antônio e Osmar Mesquita, na zona Norte. Ele já havia anunciado o mesmo projeto para as UPAs do Jardim Conceição e da Vila Menk.

“Passou da hora de o Pronto Socorro do Santo Antônio, além de passar por uma reforma, ser modernizado. O PS do Santo Antonio faz parte de um projeto piloto nosso para a saúde pública, o Saúde Renovada. Vamos iniciar, com a UPA do [Jd. Conceição], a UPA da Vila Menk, trazer uma OS para ajudar a gerenciar, dar um atendimento com mais qualidade”, afirmou Rogério Lins.

“E os dois próximos alvos, de intervenção, modernização, ampliação do quadro de profissionais, com pediatras, clínicos, ortopedistas, são o PS do Santo Antonio e o Osmar Mesquita, que atende o Helena Maria, Baronesa e adjacências”, complementou o prefeito de Osasco.