Protesto contra aumento da tarifa fecha pista da Avenida dos Autonomistas

Nesta quinta, 5, aconteceu o segundo ato contra o aumento da passagem de ônibus em Osasco, que passou de R$ 3,80 para R$ 4,20. A concentração foi em frente à estação de Osasco, com a participação de movimentos estudantis, anarquistas e militantes de partidos políticos. A manifestação foi convocada nas redes sociais, pelo movimento Chega de Corrupção em Osasco e o Osasco Contra o Aumento (OCA), cada qual com o seu evento.

O OCA marcou presença com a distribuição de panfletos e a convocação para o terceiro protesto no dia 13 de janeiro, às 17h na estação de Osasco. “A intenção dos atos é mobilizar a população e dialogar sobre o aumento da passagem”, disse o professor Bruno Letta que é membro do OCA.

Aproximadamente 40 pessoas participaram da manifestação, que subiu a Rua Antonio Agú, fechou uma das pistas da Avenida dos Autonomistas e seguiu para o Terminal da Vila Yara. “O aumento faz parte de um pacote, que ataca a classe trabalhadora, dificulta o acesso a cidade e favorece o empresariado”, destacou Renato Silva Lima, 37 anos, professor e morador do bairro Santo Antonio.

O reajuste da tarifa, ocorreu nos últimos dias de 2016 e passou a vigorar no dia 30 de dezembro. Em janeiro do ano passado, a passagem subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80, o que representou um aumento de 8,57%.