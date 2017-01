Protesto pede revogação do aumento da tarifa em Carapicuíba

Na terça-feira, 3, por volta das 17h, aconteceu um ato em frente à estação Carapicuíba da CPTM contra o aumento da tarifa dos ônibus municipais, que foi de R$ 3,80 para R$ 4,20.

O reajuste foi aprovado nos últimos dias de 2016, quando a cidade ainda era governada por Sergio Ribeiro (PT). Os manifestantes colheram assinaturas da população e devem encaminhar o documento ao novo prefeito do município Marcos Neves (PV).

O documento diz: “Nós, cidadãos brasileiros, moradores e usuários do transporte público de Carapicuíba e em pleno exercício de Direito, viemos através deste, solicitar cordialmente ao prefeito eleito, excelentíssimo Sr. Marcos Neves, seguido de cópia ao Presidente da câmara municipal de vereadores, excelentíssimo Sr. Ronaldo Souza”

A reivindicação é a revogação imediata do Decreto 4692/2016, que altera os valores das tarifas; que legislem sobre o passe livre para estudantes de escolas públicas, com gratuidade também aos fins de semana, a fim de assegurar a acessibilidade dos jovens aos centros culturais artísticos, esportivos e as áreas de lazer; e legislem acerca do passe livre aos alunos de cursos livres, técnicos e profissionalizantes que não em poucos casos, se vêem obrigados a desistirem de sua capacitação profissional por não possuírem renda capaz de cumprir a quitação de suas mensalidades, mais pagamento da condução.