PSD decide fazer oposição ao governo de Rogério Lins

O PSD de Osasco anunciou a decisão de se manter na oposição ao governo do prefeito Rogério Lins (PTN). O partido critica o que avalia como um excesso de participação de petistas na gestão, entre outros temas.

“Os recentes fatos ocorridos na cidade divulgados através da grande mídia, com as notícias de ocorrências de pancadões, chacinas, ônibus incendiados, moradores assustados com a sensação de caos e pânico, saúde precária, crise política entre aliados, falta de cumprimento da política salarial de servidores, falta de comando e liderança, foram alguns dos fatores decisivos que contaram para o posicionamento do partido”, diz nota do PSD.

O partido declara ainda que vai fazer “uma oposição construtiva, justa e responsável”.

O PSD tem um vereador na Câmara de Osasco, Josias da Juco, que se diz “independente”.