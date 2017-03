A Polícia Militar prendeu, dia 14, quatro integrantes de uma quadrilha de estelionatários que aplicou o golpe do “bilhete premiado” em uma aposentada de 84 anos. O flagrante aconteceu em Pinheiros, zona oeste da Capital. Mais de 11 mil dólares da vítima foram recuperados.

Durante patrulhamento, policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) desconfiaram do quarteto que estava em um Voyage preto. Logo que os PMs abordaram o grupo, um dos suspeitos – desempregado de 32 anos – desembarcou do carro apresentando uma carteira de advogado.

Em seguida, quando questionado sobre a existência de objetos irregulares no veículo, o homem acabou revelando que estava com uma mala, que continha cerca de 11 mil dólares. Segundo informou aos PMs, o dinheiro tinha sido obtido por meio de um golpe conhecido como “bilhete premiado”.

Os estelionatários disseram, ainda, que eram de Curitiba, no Paraná, e vinham a São Paulo e ao Rio de Janeiro para aplicar golpes.

Em seguida, o celular de um dos detidos tocou. Era a vítima, percebendo que tinha caído num golpe. A ligação da idosa foi atendida por um dos PMs, que informou ter prendido a quadrilha e recuperado seu dinheiro.

Na delegacia, a aposentada reconheceu os dois homens que a abordaram e o carro usado no crime.

Em buscas no hotel onde os criminosos estavam, foi localizada uma pistola de calibre 380, além de uma mala com senha. No total, a polícia apreendeu 12.359 dólares, 1.627 reais, dois bilhetes de loteria e cinco celulares.

O golpe

O homem que se passou por advogado e outro desempregado de 33 anos eram os responsáveis por enganar as vítimas, enquanto outros dois, de 30 e 31 anos, ficavam na cobertura. O grupo observou pessoas próximas a um shopping na Avenida Brigadeiro Faria Lima e escolheu a aposentada.

O homem de 33 anos abordou a idosa dizendo que precisava chegar em uma loja que vendia roupas usadas para trocar um bilhete. Em seguida, o desempregado, identificando-se como advogado, chegou e ofereceu ajuda.

O rapaz disse à vítima e ao seu comparsa, o suposto advogado, que os recompensaria caso eles o ajudassem a encontrar a loja, pois estava perdido. Ao ver o bilhete, o segundo estelionatário fingiu ligar para uma agência bancária e disse que o bilhete era premiado, no valor de R$ 11,8 milhões.

Então, o homem que fingiu estar perdido falou que não poderia ficar com o prêmio por causa de sua religião e o ofereceu em troca de 500 mil reais, pois queria comprar um sítio no interior de São Paulo.

A idosa, orientada pelo falso advogado, comprou 11.460 dólares em uma casa de câmbio e os entregou ao rapaz que estava com o falso bilhete. Depois, os dois conseguiram despistar a vítima.