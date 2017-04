Quatro pessoas foram mortas na madrugada de segunda para terça-feira, 11, em mais uma noite de violência no Jardim Conceição. Além disso, um a quinta vítima foi baleada, mas não morreu e está no hospital.

É a segunda noite de mortes no bairro desde a semana passada. A terceira com ataques a tiros.

No dia 2, domingo, um policial militar foi baleado enquanto se prepara para uma ação contra um pancadão no bairro. No dia seguinte, duas pessoas foram executadas na porta de um bar no bairro.

A polícia investiga se há relação entre os crimes.