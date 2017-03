A 13ª edição da Queima do Alho de Cotia acontece neste domingo, 26, das 10h às 19h, no Recinto de Eventos, localizado na rua Engenheiro Leoni P. Sanchevichi, 273, no Centro da cidade.

Esse ano, a festa conta com show da cantora e violeira Bruna Viola. A artista deve mostrar as canções do disco Melodias do Sertão – Ao Vivo, que lançou no ano passado.

A festa é típica na cidade e, além de comitivas de peões e boiadeiros, reúne gastronomia caipira como arroz carreteiro, feijão tropeiro, carne de churrasco, entre outras delícias.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos nas lojas Cia Cowntry (av. Profº Manoel José Pedroso, 89, Pq. Bahia, Cotia), Galeria Escadão (rua Senador Feijó, 374, Centro de Cotia) e Supermercado Serrano (av. Profº Joaquim Barreto, 887, Atalaia, Cotia). Outras informações: 9.9520-2032 ou no 9.4003-9286.

13º Queima do Alho de Cotia

Domingo, 26, das 10h às 19h

Recinto de Eventos: Rua Engenheiro Leoni P. Sanchevichi, 273, Centro

A partir de R$ 30