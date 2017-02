Editorial: A reabertura do Portal do Trabalhador

Uma das boas notícias para o osasquense neste aniversário de 55 anos da cidade é a reabertura do Portal do Trabalhador. Trata-se de um órgão importantíssimo na recolocação e qualificação profissional, além de prestar atendimento em programas sociais.

O papel crucial do órgão para o município fica ainda mais evidente neste momento de crise econômica no país, no qual infelizmente tem aumentado o índice de desemprego. Só em Osasco, no ano passado foram perdidas mais de 8,1 mil vagas formais, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Sem o Portal, moradores de Osasco têm de fazer grandes deslocamentos em busca de serviços como emissão da carteira de trabalho, acesso ao seguro-desemprego ou para se candidatar a uma vaga no mercado. Isso muitas vezes sem ter dinheiro para pagar diversas passagens.

De acordo com a prefeitura de Osasco, o Portal do Trabalhador do Centro será reaberto dia 2 de março. No mês seguinte deve ser reaberta a segunda unidade, na zona Sul. Além disso, para o ano que vem, é prometida a implantação de um Portal do Trabalhador na zona Norte.