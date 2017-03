Após dois adiamentos, agora a prefeitura de Osasco divulgou que a reabertura da unidade Centro do Portal do Trabalhador deve ocorrer na próxima quarta-feira, 8 de Março.

O órgão está fechado desde dezembro, após a suspensão de repasses do governo federal por meio de convênio firmado com o município.

“Nosso grande sonho era reabrir no dia 20 [de fevereiro], mas a gente tem que assinar contrato, fazer seleção [de empresa terceirizada], uma série de coisas que estamos tocando”, declarou a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Dulce Helena Cazzuni.

Chegou a ser anunciada a reabertura do Portal do Trabalhador do Centro para o dia 2 de março, mas ela foi adiada para o dia 8.

Zona Sul e zona Norte

Já a unidade da zona Sul, na avenida João de Andrade, deve ocorrer em abril, prevê a secretária de Trabalho.

Para o ano que vem, a prefeitura de Osasco planeja abrir um Portal do Trabalhador na zona Norte da cidade.