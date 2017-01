Vereador Renato Bonin também critica aumento da passagem de ônibus

Leandro Conceição

Além de movimentos sociais e dos vereadores do Ralfi Silva (PTN) e Ni da Pizzaria (PTN), é a vez de o vereador Renato Bonin (PR) criticar o aumento no preço da passagem de ônibus municipais em Osasco, que subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20 no fim de dezembro.

“É um reajuste abusivo, que para a população pesa bastante”, afirmou ele, em entrevista durante visita ao Visão Oeste na manhã desta terça-feira, 17.

“E não só para a população. Se você pensa no empresário, que tem de pagar o vale transporte para o pessoal dele, isso também pesa”, completou.

Para o vereador Renato Bonin, o município precisa “chegar em um meio termo neste sentido”.

Protesto

Na tarde de quarta-feira, 18, deve ser realizado mais um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Osasco.

“O ano mal começou e a população já tem que pagar mais caro pelo transporte! 4,20 reais é um absurdo! Na cidade de Osasco existem vários de problemas no transporte que ainda não foram solucionados pelo poder público. Como podemos aceitar esse aumento da tarifa se os problemas do transporte só acumulam?”, diz o texto de convite para o ato, organizado pelo coletivo Osasco Contra o Aumento, por meio do Facebook.

“Fica pior imaginar que a tarifa aumentou 250% acima da inflação! Para onde vai esse dinheiro que os trabalhadores pagam na passagem? Só vemos a tarifa aumentar e não existe nenhuma melhoria”, completa o texto.

Os manifestantes cobram ainda a criação de novas linhas, circulação de ônibus 24 horas, integração com a CPTM e ampliação do passe livre, entre outras pautas.