O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), falou nesta sexta-feira, 31, sobre o projeto de ampliar os repasses de unidades de saúde do município para serem administradas por Organizações Sociais (OSs). De acordo com ele, os repasses do PSs do Santo Antonio e Osmar Mesquita, na zona Norte, a OSs vão acontecer “ainda este ano”.

Lins já havia anunciado o mesmo projeto para as UPAs do Jardim Conceição e da Vila Menk.

Atualmente o Hospital Antonio Giglio e a UPA Centro são administrados por uma OS, a Fundação do ABC (FUABC), que deve ser substituída.