A prefeitura de Osasco, por meio das Secretarias de Obras e de Meio Ambiente, revitalizou a Praça do Salgado, na zona Sul da cidade.

Nesta segunda-feira, 13, acompanhado de secretários municipais, o prefeito Rogério Lins (PTN) esteve no local para vistoriar as obras.

Foram executados diversos serviços, como troca da iluminação, pintura dos bancos, podas de árvores, plantio de grama e a construção de uma pista de caminhada.

Nos próximos dias, a prefeitura afirma que será instalada no local uma academia ao ar livre.

“Aqui no Salgado, finalizamos as obras de um novo trecho da praça, não concluído pela administração anterior, como plantio de árvores e a pista para caminhada. Nos próximos dias, instalaremos 30 novas academias ao ar livre na cidade e uma será aqui nesta praça. O nosso objetivo é estimular as pessoas a fazer exercícios com qualidade e a cuidar da saúde”, disse Rogério Lins.

No entorno da Praça, a Secretaria de Transportes e da Mobiliade Urbana marcou para esta semana o início das obras de sinalização de solo e pintura de lombadas e faixas de pedestres.

Avenida Sport Club Corinthians

Em seguida, o prefeito e os secretários estiveram na continuação da Avenida Sport Club Corinthians, no trecho logo após a Praça, que consta do projeto de duplicação da via, ouvindo as reivindicações dos moradores.

“Aqui, nós sofremos com o abandono, principalmente, da última administração. O local se transformou num espaço para descarte ilegal de lixo e entulho e a própria administração passada jogou entulho aqui”, reclamou o motorista Marcelo Alves.

No mesmo dia, um caminhão da Secretaria iniciou a retirada de entulhos do local. “A prefeitura está fazendo a sua parte, mas pedimos também que a população nos ajude a manter o espaço limpo, inclusive, denunciando as pessoas que jogarem lixo e entulho”, explicou o secretário de Obras, Cláudio Monteiro.