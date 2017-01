Com os radares de Osasco desativados desde o fim do ano passado por falta de pagamento por parte da gestão anterior, o prefeito Rogério Lins (PTN) anunciou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30, que a administração municipal vai recolocar os equipamentos em funcionamento.

Ainda não há prazo definido, mas o prefeito antecipou que os trâmites para a volta dos radares estão “em fase adiantada”.

“Os radares, não entendo que tenham um caráter arrecadatório, mas para que os motoristas saibam que não pode andar a 100 km/h na avenida dos Autonomistas, não pode passar no farol vermelho, porque às vezes a pressa dele provoca um acidente que custa uma vida”, declarou.

“Que pague pela imprudência”

“Quem quiser andar a 100 km/h, que pague pela sua imprudência. Quem quiser passar no farol vermelho, que pague pela sua imprudência”, afirmou Lins.

De acordo com o prefeito, a administração vai “fazer uma ampla divulgação nos locais onde for implantada a fiscalização eletrônica, avisar com placa de identificação numa distância adequada para a pessoa saber que naquela avenida tem fiscalização”.

PMs voltam a multar no município

Além disso, após reunião com agentes de segurança na semana passada, Rogério Lins anunciou que a PM voltará a fazer autuações de trânsito na cidade, por meio da renovação de um convênio que já existente no município.

“Atualmente contamos apenas com nove agentes de trânsito em atividade na cidade”, afirmou o prefeito, que diz que o reforço na fiscalização visa “fazer com que as pessoas respeitem as leis”.