Leandro Conceição

O novo prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), declarou nesta segunda-feira, 2, que faltam profissionais na área da saúde no município.

De acordo com ele, na maternidade Amador Aguiar o deficit é de 120 profissionais apenas na área médica: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Com falta de obstetras, a maternidade chegou a ser fechada para novos pacientes no fim de semana, dias 31 e 1º. O atendimento foi retomado nesta segunda, 2.

“A maternidade já está funcionando com equipe completa, cinco médicos obstetras, no período da noite serão três obstetras e nós estamos adotando as medidas necessárias para que, no decorrer da semana, tudo volte à normalidade”, declarou Rogério Lins em visita à unidade na manhã desta segunda, 2.

UPA Conceição

Outro exemplo da falta de profissionais na saúde do município é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Conceição, de acordo com o novo prefeito.

“Na UPA do [Jardim] Conceição, por exemplo, teríamos que ter em atividade 18 funcionários da área de enfermagem, nós só temos quatro”.