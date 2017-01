Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), afirmou que a administração municipal pretende reabrir as duas unidades do Portal do Trabalhador até o aniversário da cidade, em 19 de fevereiro.

Para isso, o município precisa correr para solucionar questões burocráticas, como contratação de empresa terceirizada para prestar atendimento no Portal.

Caso não seja possível reabrir o órgão até o aniversário, afirmou o prefeito, a meta é reabri-lo o mais rápido possível, de preferência ainda em fevereiro.

Urgente

Na semana passada, a secretária de Trabalho de Osasco, Dulce Helena Cazzuni, declarou que a reabertura do Portal do Trabalhador é “bastante urgente”.

“Estamos trabalhando de forma bastante acelerada para reabrir o Portal do Trabalhador. Dependemos de trâmites jurídicos, licitação, uma série de coisas”, afirmou ela.

“Mas espero que o Portal seja reaberto o mais breve possível, é uma questão bastante urgente”.