Rogério Lins diz que primeiro ano de mandato será de “muita dificuldade financeira”

Rogério Lins (PTN) é o primeiro prefeito a ser eleito no exercício do mandato de vereador. Nesta terça-feira, dia 1º, ele discursou na sessão da Câmara e admitiu dificuldades em 2017. “O primeiro ano de mandato vai ser de muita dificuldade financeira. Todas as cidades passam por dificuldades financeiras”, disse.

O prefeito eleito fez discurso de união, após uma das eleições mais acirradas da história da cidade, e disse ter telefonado ao prefeito Jorge Lapas (PDT) logo após a vitória. “Passado o período eleitoral, não existem mais adversários políticos. Fiz questão de ligar pro prefeito Lapas, de maneira muito respeitosa e com humildade, deixar o clima de rivalidade da campanha”, afirmou.

Lins pediu uma transição “tranquila e madura” e prometeu: “nenhuma obra e nenhum programa em funcionamento vai parar. Vamos dar continuidade em tudo o que for positivo para a vida da população”. Ele também disse que não haverá perseguição política a servidores públicos.

Além de união, o discurso foi de agradecimento. Além da família e equipe, fez menção aos ex-prefeitos Francisco Rossi, que coordenou sua campanha, e do tucano Celso Giglio, a quem chamou de “sempre prefeito”.