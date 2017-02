O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), convocou a imprensa para evento na quarta-feira, 8, no qual apresentará um balanço de seus primeiros 50 dias de mandato, que envolve os preparativos para as comemorações do aniversário de Osasco, em 19 de fevereiro.

Entre as ações que se destacaram neste início de mandato de Rogério Lins estão a convocação de 140 médicos para reforçar o atendimento na saúde, o fim da cobrança de estacionamento, anunciado para a segunda quinzena do mês, no Hospital Antonio Giglio, e a instalação de uma auditoria nas contas do município.

Lins também deu início às conversas pela regulamentação do Uber em Osasco.

Zeladoria

O prefeito também tem focado em ações de zeladoria do município, com mutirões de limpeza e manutenção de áreas públicas, como praças.