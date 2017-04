O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), tem projeto de construir 12 novas creches até o fim do ano que vem. Além disso, declarou, “com a ampliação de outras escolas e as creches conveniadas, totalizaremos 2,5 mil novas vagas para atender as nossas crianças”.

Ele visitou as obras da nova unidade escolar do Novo Osasco, que foram retomadas dia 6. O local atenderá 180 alunos.

Atualmente mais duas outras creches estão em construção, uma no Jardim São Pedro, com 130 vagas, e outra no Jaguaribe, com 71.

“O objetivo é atender uma demanda que hoje corresponde a 7 mil crianças que aguardam na fila de espera. Essas intervenções tem o objetivo de minimizar esse déficit”, explicou a secretária de Educação, Ana Paula Rossi, que acompanhou Lins na visita a obra no Novo Osasco.