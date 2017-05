Rogério Lins promete entrega de material escolar até o fim do semestre

Durante visita ao Jardim Veloso na manhã desta quinta-feira, 4, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), prometeu a entrega dos materiais escolares dos alunos da rede municipal de ensino até o fim deste semestre. Já os uniformes devem ficar para o segundo semestre.

O atraso é justificado por demora na licitação, que deveria ter sido feita pela legislação anterior, segundo o prefeito.

Rogério Lins falou também sobre as ações do governo nas áreas da Saúde e Segurança. “Apesar de a Segurança Pública ser responsabilidade do Estado, estamos investindo na nossa Guarda Civil Municipal, realizando rondas e o programa Amanhecer Seguro para coibir os roubos de celulares logo nas primeiras horas do dia. O resultado desses serviços pode ser constado na queda dessas ocorrências”, afirmou.

“Na Saúde, contratamos mais médicos, entregamos 20 novos leitos na UTI Neonatal da Maternidade Amador Aguiar e vamos contratar OS (Organização Social) para administrar as UPAs Sul e Norte, como já funciona muito bem na UPA Centro. Vamos construir 12 novas creches até o final do ano que vem e, na área do Trabalho, reabrimos o Portal do Trabalhador Centro e vamos reabrir também o Portal Sul”, disse o prefeito de Osasco.