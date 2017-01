Rogério Lins realiza 1ª reunião com o secretariado

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), realizou, na manhã de quarta-feira, 18, sua primeira reunião com o secretariado municipal completo. A pasta de Segurança, que ainda não tinha nome, deve ser comandada pelo delegado Valdeci Magdanelo, que participou do encontro.

De acordo com o prefeito, os temas da reunião foram “planejamento, metas, gestão e o diagnóstico da situação encontrada em cada secretaria e órgãos da administração, além de traçar ações de governo”.

Na terça, 17, foram oficializadas as nomeações de mais dois secretários, três adjuntos e do coordenador da Defesa Civil.

Destaque para Suzete Souza Franco como nova secretária de Assistência Social, pasta que tem um orçamento previsto em R$ 35,2 milhões para este ano. Formanda em enfermagem, ela já atuava na área na gestão anterior do município. Deisi Tavares Agostinho é a adjunta da pasta.

Como já havia sido antecipado na semana passada, Carlos Piteri, primo do ex-vereador Claudio Piteri – que foi candidato a prefeito de Osasco pelo PPS -, assume a Secretaria de Transportes e vai administrar um orçamento de R$ 37,7 milhões este ano. O novo secretário foi vereador e comandou secretarias municipais em Jandira.

Também foram oficializados José Rodrigues de Oliveira Neto como secretário adjunto de Finanças e Marcia da Silva Brito é a nova secretária adjunta de Educação. Almir do Nascimento foi escolhido para coordenar a Defesa Civil.