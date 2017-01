Após se reunir com representantes do Uber na sexta-feira, 20, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), teve um encontro com um grupo de taxistas da cidade na manhã desta quarta-feira, 25, para discutir a regulamentação do serviço de intermediação de transporte por aplicativo.

Um interlocutor do prefeito que participou da reunião diz que o encontro teve resultados “positivos”.

Restrições

Taxistas entrevistados pela reportagem indicam que aceitam a regulamentação do Uber em Osasco, mas com restrições ao serviço.

De acordo com o taxista Luiz Soares da Silva, 75, morador da Cidade das Flores, o número de Uber que circula na cidade é muito grande e isso tem prejudicado a renda.

“O faturamento caiu cerca e 80%, eles pegam passageiros bem perto do nosso ponto. Sou a favor da regulamentação, desde que seja uma quantidade de carros que a cidade comporta. Hoje, está tirando serviço dos taxistas”, destacou.