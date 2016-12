Nesta segunda-feira, 19, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux negou habeas corpus ao prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN-Podemos), que está com prisão preventiva decretada desde o dia 6, na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público estadual.

Ele ainda não foi preso por estar em viagem aos Estados Unidos com a família e, de acordo com o MP, deve ser preso assim que voltar ao país.

Lins já havia tido liminares negadas no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cabem recursos.

Com a possibilidade de o prefeito eleito de Osasco ser preso a qualquer momento, continuam as indefinições sobre a próxima administração do município. Se Lins estiver preso ou continuar fora do país, a vice eleita, Ana Maria Rossi (PR), deve assumir.

Há, no entanto, a possibilidade de a Justiça autorizar que Rogério Lins tome posse mesmo que esteja preso.

Operação Caça Fantasmas

Rogério Lins e mais 13 vereadores de Osasco são acusados de fazer parte de um esquema de contratações de funcionários fantasmas e ficar com os salários.

Entre os acusados, 11 parlamentares estão presos na penitenciária de Tremembé, no interior paulista.

Lins está nos EUA sem data de volta definida, Karen Gaspar (PTdoB) está foragida e abriu mão do mandato de vereadora e Andrea Capriotti (PEN) está no hospital se recuperando das sequelas de um acidente de carro e deve ser presa quando receber alta.